Atletizm kros ligi yarı final yarışmaları Didim'de gerçekleştirildi

Türkiye atletizm federasyonu başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm geliştirme projesi ve il karmaları bölgesel kros ligi yarı final yarışmaları, Didim'in Akbük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye atletizm federasyonu başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm geliştirme projesi ve il karmaları bölgesel kros ligi yarı final yarışmaları, Didim'in Akbük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Akbük Mahallesi Kumkent sahilinde yapılan yarışları Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor Başkanı Bedri Altıntaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Temsilcileri, sporcular ve antrenörler Katılım gösterdi. 29 ilden 625 sporcunun katıldığı ve Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin sporcularının yer aldığı kros yarışmasında sporcular kıyasıya mücadele verdi.

Yarışın final etabı ise büyük bir çekişmelere sahne oldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen yarışta bitiş çizgisine ulaşan sporculara maske dağıtımı yapıldı.

"6 kategoride 625 sporcu yarıştı""

Yarışmayla ilgili basına açıklamada bulunan Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, "Didim, turizm ilçesi olarak biliniyordu ama spor noktasında da bir yere getirmeye çalışıyoruz. Bu nokta geçtiğimiz ay içerisinde masa tenisi şampiyonası, bu ay içerisinde Türkiye il karmaları atletizm şampiyonası, gelecek ay ise triatlon yarışları yaparak, Didim spor alanında da adını duyuracak. 29 ilden 625 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 9 adet kulüp katıldı. Kulüpler arasında Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde yer alıyor. Sporcularımız kros yarışlarında, 6 kategoride, yaş gruplarına göre mücadele verdiler. İl karmaları bazında dereceye giren sporcular, Gaziantep'te final yarışlarına katılacaklar. Yarışmaya katılan kulüplere, antrenörlere, il temsilcilerine, federasyon başkanımıza teşekkür ederken, katkılarında dolayı il müdürümüze ve ilçe müdürlüğümüz bünyesinde görevli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupaları ilçe protokolünce verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı