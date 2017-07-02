Atletizm: 47. Gençler Balkan Şampiyonası

Türkiye Genç Milli Takımı, Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 27 madalya kazanarak 15 takım arasında ev sahibi Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.



Romanya'nın Piteşti kentinde yapılan ve 42 dalda madalya verilen 47. Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular, 27 kez podyuma çıktı.



Nicolae Dobrin Stadı'ndaki yarışmaların ikinci gününde erkekler 3 bin metrede Fırat Özkorkmaz, 110 metre engellide Mikdat Sevler, kadınlar 3 bin metrede Semra Karaslan, kadınlar 5 bin metrede Latife Güneş, kadınlar yüksek atlamada Merve Menekşe, erkekler 800 metrede Mehmet Çelik şampiyonluğa ulaştı.



Son yarış olan erkekler 4x400 metrede de birinci olan millilerle birlikte Türkiye'nin altın madalya sayısı 11'e ulaştı.



İkinci günde ayrıca erkekler 3 bin metre su engellide Murat Yalçınkaya, dekatlonda Hüseyin Alper Gürses ile heptatlonda Buket Katya Orhonsayın gümüş, erkekler cirit atmada Ümmet Değirmenci, disk atmada Berke İnaloğlu, erkekler 3 bin metre su engellide Muhammet Çelebi, 3 bin metrede Mücahit Bulut ve kadınlar bin 500 metrede Ayşe Ecer bronz madalya kazandı.



Toplamda 11 altın, 7 gümüş, 9 bronz madalya elde eden milli takım, 22 farklı yarışmada kürsüye çıkma başarısı gösterdi.