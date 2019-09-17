Atla ulana istinaf mahkemesi'nden beraat

17.09.2019 14:28

İSTİNAF Mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e, 'atla ulan' diyerek tepki gösteren Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30) hakkında, yerel mahkemenin 'intihara yönlendirme' suçundan verdiği toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasını bozarak, beraatlarına hükmetti. Kararın gerekçesinde, köprüde araçlarıyla seyreden sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri sözlerin maktulün intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelikte olmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı yer aldı.

"ATLA ULAN"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkulukları üzerine 8 Mart 2016'daçıkan Erol Çetin intihar girişiminde bulunmuştu. Olay yerine gelen uzlaştırmacı polisler, görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye ikna etmek üzereyken, araçlarıyla köprüden geçen Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30), Erol Çetin'e, 'atla ulan" diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine Çetin, 'atla he, atla he" diyerek kendisini boşluğa bırakıp, hayatını kaybetmişti. İki kadın hakkında, 'intihara yönlendirme" suçundan dava açılmıştı.

3'ER YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI ALDILAR

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal, 25 Ekim 2018 tarihinde görülen celsede, 'intihara yönlendirme" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI

Yerel mahkemenin kararının ardından, taraf avukatları karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurdu. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükmünü kaldırarak, Hülya Uysal ve Merve Özocak'ın beraatlarına karar verdi.

Ceza Dairesi'nin kararında, köprü üzerinde seyir halindeki sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri 'atla ulan" şeklindeki sözlerin, maktulde oluşan intihar iradesini etkileyip, kuvvetlendirecek nitelikte olmadığı belirtilerek, 'Bu suretle özel kasıtla işlenen 'intihara yönlendirme' suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanıkların atılı suçtan beraatları yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı görülmekte" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA