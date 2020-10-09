Atiye'nin yıldızı salaş ve makyajsız görüntülendi
09.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:07
Atiye dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan ve son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşk nedeniyle sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı
Akşam saatlerinde sevgilisi Evirgen'in aracı ile alışveriş merkezine gelen genç oyuncu, sade ve spor giyimi ile dikkat çekti. Tek başına çıktığı alışveriş turunda uzun süre telefon ile konuşan Şenolsun, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlı adımlar ile alışveriş turuna devam etti.
Kaynak: Snob Magazin