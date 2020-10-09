Atiye'nin yıldızı salaş ve makyajsız görüntülendi

Atiye dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan ve son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşk nedeniyle sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı