Atiye final mi yaptı, bitti mi? Atiye 3. sezon final sezonu mu? Atiye 4. sezon gelecek mi? Atiye neden final yapıyor?

Netflix'in en beğenilen Türk yapımlarından olan Atiye 3. sezonu ile bugün izleyicilerle buluştu. Büyük beğeni toplayan Atiye'nin 3. sezonu final olacağı belirtildi. Peki Atiye neden final yapıyor? Atiye bitecek mi? Atiye 4. sezon gelir mi? Atiye yeni sezon olmayacak mı? Atiye final sezonu hakkında bilgiler!

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ATİYE 3. SEZONU ÇIKTI MI?

Atiye 3. sezonu bugün Netflix'de çıktı. Atiye 3. sezonu 17 Haziran Perşembe günü Netflix platformuna gelmiştir. Netflix'den izleyebilirsiniz.

ATİYE 4. SEZON OLACAK MI?

3. sezonunun çıkmasının ardından 4. sezon tarihi merak edildi. Atiye'nin 4. sezonu olmayacak. Çünkü dizi 3. sezonu ile final yapıyor. Yapılan açıklamaya göre Atiye'nin final sezonu bugün yayınlanmıştı. Final sezonu yani 3. sezonu Netflix platformundan seyredebilirsiniz.

ATİYE FİNAL Mİ YAPIYOR? NEDEN FİNAL YAPTI?

Netflix'in sevilen dizisi Atiye 3. sezonu ile final yaptı. Final sezonu bugün 17 Haziran Perşembe yayınlandı. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye (özgün adı: The Gift), 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır. İkinci sezon aynı birinci sezon gibi 8 bölümden oluşurken 10 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı.

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat : Atiye Özgürsoy

Mehmet Günsür : Erhan Kurtiz

Metin Akdülger : Ozan Yılmaz

Melisa Şenolsun : Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz

Başak Köklükaya : Serap Özgürsoy

Civan Canova : Mustafa Özgürsoy

Tim Seyfi : Serdar Yılmaz

Meral Çetinkaya : Zühre Altın

Lara Tonka : Aden

Selma Ergeç : Umut

Fatih Al : Nazım Kurtiz

Hazal Türesan : Hannah

Selen Öztürk - Sibel Melek Arat : Seher Altın

Senan Kara : Melek Yılmaz

Cezmi Baskın : Öner