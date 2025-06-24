Atışmaları sırasında babasının "Baban değil miydim sormadın bana" diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Atışmaları sırasında babasının "Baban değil miydim sormadın bana" diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

ATIŞMALARI SIRASINDA BABASININ "BABAN DEĞİL MİYDİM SORMADIN BANA" DİYEREK SİTEM ETTİĞİ HALK OZANI KİMDİR?

A:Aşık Veysel

B:Neşet Ertaş

C:Aşık Mahsuni Şerif

D: Murat Çobanoğlu

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?