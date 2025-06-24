Atışmaları sırasında babasının "Baban değil miydim sormadın bana" diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir?

Atışmaları sırasında babasının 'Baban değil miydim sormadın bana' diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Atışmaları sırasında babasının "Baban değil miydim sormadın bana" diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir? sorusu cevabı ne?

Atışmaları sırasında babasının "Baban değil miydim sormadın bana" diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Atışmaları sırasında babasının "Baban değil miydim sormadın bana" diyerek sitem ettiği halk ozanı kimdir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

ATIŞMALARI SIRASINDA BABASININ "BABAN DEĞİL MİYDİM SORMADIN BANA" DİYEREK SİTEM ETTİĞİ HALK OZANI KİMDİR?

A:Aşık Veysel

B:Neşet Ertaş

C:Aşık Mahsuni Şerif

D: Murat Çobanoğlu

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Atv
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Aziz Yıldırım'dan başkanlık ve seçim açıklaması

Başkanlık ve seçim açıklaması: Fenerbahçe için...
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.