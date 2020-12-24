Atilla Saral kimdir? Atilla Saral hayatı ve biyografisi! Atilla Saral kaç yaşında, nereli?
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Atilla Saral kimdir? Atilla Saral hayatı ve biyografisi! Atilla Saral kaç yaşında, nereli?

24.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:17
Atilla Saral kimdir? Atilla Saral hayatı ve biyografisi! Atilla Saral kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Atilla Saral, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Atilla Saral hakkında merak edilenler. Atilla Saral hayatı ve biyografisi. Atilla Saral kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Atilla Saral merak konusu oldu. İşte Atilla Saral hakkında merak edilen Atilla Saral kimdir, Atilla Saral hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ATİLLA SARAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mart 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,92 m

Ankara başkent lisesinden mezun olmuştur. 1987'de mankenliğe başlamış ve hala sürdürmektedir. Birçok dizi ve 20'den fazla sinema filminde rol almıştır.

Diziler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Manken (1989)

• El Kızı (1989)

• Hanımın Çiftliği (1990)

• Düşler (1991)

• Ahmet Hamdibey Ailesi (1991)

• İki Kızkardeş (Serdar) (1992)

• Geceler (Tarık) (1993)

• Gizli Aşk (Faruk Eroğlu)(1995)

• Böyle mi Olacaktı (Murat Akman)(1997)

• Gelin (Bedrettin)(2003)

• Şöhret (Tuğra Soygüder)(2005-2006)

• Son Cellat (Yusuf İlhan)(2008)

• Zeytin Tepesi (2014)

• Kiraz Mevsimi (2014-2015) Mehmet Dinçer

Rüya (2017)

• İkizler Memo-Can (2018-) Mahmut Kepez

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