Atilla Saral kimdir? Atilla Saral hayatı ve biyografisi! Atilla Saral kaç yaşında, nereli?

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ATİLLA SARAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mart 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,92 m

Ankara başkent lisesinden mezun olmuştur. 1987'de mankenliğe başlamış ve hala sürdürmektedir. Birçok dizi ve 20'den fazla sinema filminde rol almıştır.

Diziler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Manken (1989)

• El Kızı (1989)

• Hanımın Çiftliği (1990)

• Düşler (1991)

• Ahmet Hamdibey Ailesi (1991)

• İki Kızkardeş (Serdar) (1992)

• Geceler (Tarık) (1993)

• Gizli Aşk (Faruk Eroğlu)(1995)

• Böyle mi Olacaktı (Murat Akman)(1997)

• Gelin (Bedrettin)(2003)

• Şöhret (Tuğra Soygüder)(2005-2006)

• Son Cellat (Yusuf İlhan)(2008)

• Zeytin Tepesi (2014)

• Kiraz Mevsimi (2014-2015) Mehmet Dinçer

• Rüya (2017)

• İkizler Memo-Can (2018-) Mahmut Kepez