Atilla Pakdemir kimdir? Atilla Pakdemir neden, ne zaman öldü? Atilla Pakdemir hayatı

Usta oyuncu Atilla Pekdemir'den acı haberi geldi. Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve korona virüsü yeni atlatan Atilla Pekdemir, hayatını kaybetti. Sinema ve dizi projelerinin yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapan Atilla Pekdemir, en son "Emanet" dizisinde rol almıştı. Atilla Pakdemir kimdir? Atilla Pakdemir neden, ne zaman öldü?

Atilla Pekdemir'in hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. 2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Atilla Pekdemir kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatmıştı. Hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda (Kent Oyuncuları) yine bir Brecht oyunu Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel Tiyatro hayatına başlayan usta isim çok sayıda sinema filmine adını yazdırdı.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Atilla Pakdemir 10 Şubat 1943'te Giresun'da dünyaya geldi. Pakdemir liseyi bitirdikten sonra 1959-1960 yılları döneminde Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963 yılında konservatuar tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuara devam etti. Atilla Pakdemir 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1963 yılında konservatuarın ilk yılında beş arkadaşı ile birlikte GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Brecht (Karan Ana'nın Silahları) oyununu sergiledi.

Gençlik tiyatrosu ile Almanya-Erlangen Milletler arası tiyatro festivalinde (Keşanlı Ali Destanı'nda) Ali rolünü oynadı. Sonra Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

ROL ALDIĞI SİNEMA VE DİZİLER

Çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan usta oyuncunun yer aldığı projeler şöyle;