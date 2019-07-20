Atıl malzemeler camiler için dinlenme alanına dönüşüyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, camilerin bahçesine geri dönüşümle dinlenme alanları inşa ediyor.

Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce hayata geçirilen projede, atıl durumdaki malzemeler yeniden değerlendirilerek camiler için çardak ve dinlenme alanlarının yapımında kullanılıyor.

Çalışma kapsamında ağaç dikimi ve yeşil alan çalışmalarıyla da camilerin çevresinin daha güzel görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çalışma sayesinde hem atıl malzemeleri değerlendirdiklerini hem de camilere estetik bir görüntü kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Eskiyen ve kullanılmayan eşyaları farklı fikirlerle tasarlayarak tekrar kullanıma kazandırdıklarını aktaran Tanış, "Atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle tekrar imalat süreçlerine kazandırılması bizler için bir kazançtır. Projemize Bediüzzaman Camimizde başladık. Umarım farkındalık oluşmasını sağlarız. Camilerde ve okullarda geri dönüşüm bilincini oluşturmak için bu tür çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA