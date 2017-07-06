Atiker Konyaspor'un Kuruluşunun 95. Yıl Dönümü

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, takımdan 6 sporcunun ayrıldığını ancak Nijeryalı bir futbolcuyu kadrolarına katacaklarını belirterek yeni transfer müjdesi verdi.



Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kulübün 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşan Şan, taraftarlara verdikleri büyük destek dolayısıyla teşekkür etti.



Konyaspor'un başarısını "inancın zaferi" olarak değerlendiren Şan, sahnedeki futbolcuları işaret ederek, "İşte bizim yıldızlarımız." dedi.



Yeni transfer müjdesi veren Başkan Şan, "Takımdan ayrılan 6 arkadaşımız var ancak inşallah yarın akşam yeni bir arkadaşımız aramızda olacak. Nijeryalı bir arkadaş." diye konuştu.



Şan, yeşil-beyazlı taraftarlarla Konyaspor'un tarihini yeniden yazdıklarını söyledi.



Hem kulübün kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hem de sezonu açtıklarını belirten Şan, "İnşallah 2017-2018 sezonu sağlıkla, hayırlısıyla, başarılı bir şekilde devam eder ama biz size güveniyoruz, 12. adam sizsiniz. Biz de bu takım ruhuyla, bu ekip ruhuyla inşallah Avrupa'da da başarılı olacağız, Türkiye Kupası'nı yine alacağız inşallah. Sezonumuz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, Şan'a av tüfeği hediye etti.



"Konyaspor Geliyor Bak"



Kutlama etkinlikleri kapsamında, takımın marşını besteleyen sanatçı Burcu Güneş de taraftarlara konser verdi. Çok sayıda taraftarın katıldığı programda Güneş, ilk olarak takımın marşı "Konyaspor Geliyor Bak"ı seslendirdi.



Giydiği Konyaspor formasıyla sahne alan Güneş, hem bu davranışı hem de performansıyla coşkulu taraftarlardan büyük alkış aldı.



Konser devam ederken alana üstü açık otobüsle gelen futbolcular, vatandaşların sevgi tezahüratlarıyla karşılandı. Futbolcular, otobüsün üstünde Konyaspor bayrakları ve kupalarıyla taraftarları selamladıktan sonra bir süre konseri izledi.



Sanatçı Güneş'e, konser arasında Başkan Ahmet Şan tarafından takımın stadının maketi hediye edildi.



Burcu Güneş, taraftarların isteği üzerine son olarak "Akdeniz Akşamları" şarkısını da futbolcularla söyledi.



Kutlama etkinliğine, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile kulübün yönetim kurulu üyeleri de katıldı.