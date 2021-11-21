Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı - Haberler
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Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Dilderesi'ne atık su döküldüğü iddiaları üzerine sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Dilderesi'ne atık su döküldüğü iddiaları üzerine sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Mimarsinan Mahallesi'nden geçen Dilderesi'ne atık su aktığı iddiası üzerine harekete geçildi.

Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı ve suyun deşarj noktasından numune aldı.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı

Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı

Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı

Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Son Dakika Haberleri

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