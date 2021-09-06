Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti
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Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti

Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman Özel Skeet Müsabakaları yarışması,Adıyaman'da yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman Özel Skeet Müsabakaları yarışması,Adıyaman'da yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sitilce Atış Poligonunda gerçekleştirilen yarışmalara Adana, Adıyaman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya'dan 70 sporcu mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Çuhadar, yüzlerce sporcunun katıldığı müsabakaların büyük bir çekişmeyle geçtiğini ifade etti.

Yarışlarda, şampiyon sporculara kupa ve madalyalarını Vali Çuhadar, Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Atıcılık ve Avcılık Adıyaman İl Temsilcisi Fevzi Bener takdim etti.

Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti
Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti
Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti
Atıcılık şampiyonası Adıyaman'da gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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