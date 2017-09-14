Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz, Emlak Zengini çıktı

Sahne ve televizyon programlarından milyonlar kazanan ünlü sanatçılar geleceklerini garanti altına almak için kazançlarını farklı yatırım alanlarına yönlendiriyor.

MESLEKTAŞLARI İLE AYNI YOLU İZLİYOR

HT Magazin'in haberine göre kimi arsa, kimi ev, kimi borsa, kimi taksi plakası, kimi restorana yatırıyor. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da birçok meslektaşı gibi tam bir emlak yatırımcısı çıktı.

EMLAK ONDAN SORULUR

Beylerbeyi'nde ve Balat'ta ikişer evi olan sanatçı, son olarak Beykoz Konakları'ndan bir villa aldı. Bağlı olduğu Cerrahi tarikatına yakın olmak için Karagümrük'te aldığı üç katlı evi restore ettiren Özoğuz'un, kardeşi Hakan'la ortak Caddebostan'da aldığı bir dairesi daha mevcut. Bu yedi evin dışında Kaz Dağları'nda bir arsa satın alan sanatçının iki adet de cipi bulunuyor.



KAYITLARI PAHALI TESİSLERDE YAPTIRIYOR

Albümlerinin kayıtlarına oldukça titizlenen Gökhan Özoğuz, stüdyo kayıtlarını yurtdışındaki pahalı tesislerde yapmayı tercih ediyor.

HEM KONSERDEN HEM DE JÜRİ ÜYELİĞİNDEN KAZANIYOR

Gökhan Özoğuz, grubuyla konserden konsere koşmasının yanı sıra uzun zamandır televizyonda jüri üyeliği yaptığı programdan ciddi bir gelir elde ediyor.