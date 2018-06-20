Athena Gökhan Ayrımcılara Twitter Üzerinden Çağrı Yaptı
Son günlerde attığı tweet'lerle sosyal medyada gündem yaratan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şimdi de ayrımcılara seslendi.
Son günlerde attığı tweet'lerle sosyal medyada gündem yaratan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şimdi de ayrımcılara seslendi.
Athena Gökhan, ayrımcılara yönelik attığı mesajda şöyle dedi:
"Bu cennet vatanımızda çok sevdiğim Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist, Kürt, Ermeni, Rum, Çerkes, Arnavut, Boşnak dostlarım var benim. Allah'ın yarattığı gibi gelmişler dünyaya. Bir tek insanla buluşamayız o da insan ayıranla. O ayıran kişi sen beni okuma dinleme seyretme."
DAHA ÖNCE ATTIĞI TWEET İLE BİNLERCE BEĞENİ ALMIŞTI
Gökhan'ın attığı mesaj kısa sürede binlerce beğeni aldı. Athena Gökhan'ın daha önce attığı "Bir kar yağar ince ince marşı" iletisi de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Muharrem İnce'yi destekleyeceği yönünde yorumlanmıştı.
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Ben sana sordum ama mehmetCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne gidecek zoruma mehmetCevap Yaz Yayından KaldırMEHMET: Onu sen söğle busecim1 Yayından Kaldır
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Ayrimcilik yapan sensin hic yakismadi sana gökhan :)Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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adamin hasiin, kula kulluk edenler utansin diyecegim ama insan olan utanir degilmiCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır