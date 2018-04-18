Ateşin Ucundaki Sanat: Cam Üfleme" Etkinliği

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi işbirliğinde "Ateşin Ucundaki Sanat: Cam Üfleme Sanatı ile Kültürlerin Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesine ait cam atölyesinde düzenlenen ve üç gün sürecek etkinlikte Çekya'dan gelen cam üfleme sanatçıları Ondrej Notovtny ve Douwe Christian Maaş, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Atölye çalışmalarında sanatçılar, Osmanlı döneminden ortaya çıkarak günümüze kadar gelen "Çeşmi Bülbül" yapımı ile ilgili örnekler gösterecek.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin cam üfleme ve cam sanatının geliştirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Etkinlik kapsamında sunum ve seminer anlatımları olacağını ifade eden Aslan, "2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez cam üfleme etkinliği gerçekleştirdik. Çekya'dan gelen cam sanatçıları ile öğrencilerimizin birlikte yapacağı cam eserler için sergi düzenleyeceğiz. Kültürel miras, ortak tarih ve değerlerimiz, Avrupa ve Türkiye'yi birbirine bağlar. Ortak kültürel mirasımızı anlamalı ve ona değer vermeliyiz." dedi.

Samsun TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Esma Deniz de halkın bilinçlendirilmesini önemsediklerini dile getirerek, "Kültürel geleneklerimizin zenginliği ve çeşitliliğinin tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Kültürel mirası sadece geçmişten kalan bir miras olarak düşünmemek gerekir. Kültürel mirasımız ilerlememize ve geleceği tasarlamamıza destek olur." ifadelerini kullandı.