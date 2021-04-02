Ateşe verip kayıplara karıştılar
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Ateşe verip kayıplara karıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ateşe verip kayıplara karıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bina alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bina alev alev yandı.

Sinanbey Mahallesi Suadiye Sokakta bulunan metruk binada yangın çıktı. Uyuşturucu müptelalarının mekanı haline gelen ve mahalle halkını canından bezdiren binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen binayı söndürdü. Metruk tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Ateşe verip kayıplara karıştılar
Ateşe verip kayıplara karıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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