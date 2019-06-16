Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında gerçekleştirilen geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi.

Kastamonu Valiliği öncülüğünde 13 Haziran'da İnebolu ilçesinden başlayan 95 kilometrelik yürüyüş, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe katılan 350 kişilik grubu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanların uzun ve zor bir parkuru bitirdiğini belirtti.

İnebolu'dan Ankara'ya 100 yıl önce cephane taşıyan kahramanların yaşadığı zorluklara değinen Karadeniz, şunları söyledi:

"İnebolu'dan alınan emanetleri İç Anadolu'ya ve Ankara'ya ulaştırmak zorundaydılar. O silah ve cephaneler sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı daha güçlü bir şekilde vermişler ve kahraman milletimize bağımsızlığı getirmişlerdir. Onların yaşadıklarını da hiçbir zaman unutmamak, ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından gelecek nesillere aktarmak zorundayız."

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da Kastamonu'nun, Çanakkale'nin ve Milli Mücadele'nin kahraman şehri olduğunu vurgulayarak "Şerife Bacıların, zor şartlarda cepheye mermi taşıdığı, nice destanların yazıldığı bu yol istikbalin yoludur. Bu yol Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağı nişanesidir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak da İstiklal Yolu'nun önemine değinerek yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA