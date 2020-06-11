Atatürk Üniversitesi, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek
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Atatürk Üniversitesi, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 bin mezun adayından, il dışında olanların talep etmeleri halinde diplomalarını kargoyla ücretsiz göndereceğini duyurdu.

Atatürk Üniversitesi, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek
11.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:08

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 bin mezun adayından, il dışında olanların talep etmeleri halinde diplomalarını kargoyla ücretsiz göndereceğini duyurdu.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 sürecinde üniversitenin gerçekleştirdiği aşı ve ilaç çalışmalarıyla Türkiye'ye sağlık alanında katkı sunduğu belirtildi.

Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerini internet üzerinden aldığı aktarılan açıklamada, 15 bin mezun adayından, il dışında olanların talep etmeleri halinde diplomalarını kargoyla ücretsiz gönderileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, her bir öğrencinin Atatürk Üniversitesi için paha biçilemez bir değer olduğunu belirtti.

Öğrencilerin memnuniyeti için gereken her türlü adımın atıldığını aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden giriş yaparak diplomalarını elden teslim almak veya kargo ile ulaştırılmasını talep edebilecek. Her iki tercih arasında seçim yaparak ilgili hizmetten ücretsiz faydalanabilecek olan öğrencilerimize Atatürk Üniversitesinin ayrıcalıklarını yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezun ve mezun adaylarına yönelik birçok hizmeti hayata geçirdik. Bu doğrultuda öne çıkan başlıklardan birisi de Mezun Bilgi Sistemi. Öğrencilerimizin bu sisteme 'mezun.atauni.edu.tr' adresi üzerinden kaydolmaları gerekiyor. Bu sayede mezunlarımız etkinlikler, duyurular, mentörlük, mezunkart, kariyer günleri ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (ERATÜN) ile ilgili bilgilere de ulaşılabilecekler."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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