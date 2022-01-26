Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 99. yılı kutlandı
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 99. yılı kutlandı.
MANİSA (AA) - Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 99. yılı kutlandı.
Turgutlu Tren Garı'na Uşak-İzmir seferini yapan trenle gelen öğrenciler, Kaymakam Ali Yılmaz'a Türk bayrağı verdi.
15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende ise, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, siyasi parti temsilcileri daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri