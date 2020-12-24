Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

24.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:27
Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kırşehir'e gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kırşehir'e gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün 101 yıl önce kente gelişi sırasında karşılandığı Kılıçlı Köprüsü üstünde toplanan protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Parkı'na kadar yürüdü.

Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşte kahramanlık türküleri seslendirildi, vatandaşlar da balkonlarından alkışlarıyla eşlik etti.

Gazi Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki temsil heyeti üyelerinin, milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken yol güzergahı üzerinde olan illerde de temaslarını sürdürdüğünü belirterek, 24 Aralık 1919 tarihinde de Kırşehir'e geldiklerini anımsattı.

Atatürk ve arkadaşlarının Kırşehir'e geleceğini haber alan vatansever halkın onları coşku ile karşıladığını belirten Vali Akın, "Vatanın kurtuluşu için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını' ifade etmişlerdir. 25 Aralık günü Kaman ilçemize geçen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, ilimizde kaldıkları süre içerisinde Kırşehirlilerin yüreklerinde taşıdığı vatan ve millet sevgisiyle kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını görmenin memnuniyetiyle şehrimizden ayrılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının karlı bir kış gününde Kırşehir'e geldiğini vurgulayarak, halkın da büyük bir coşku ve kalabalıkla onları bağrına bastığını belirtti.

Heyetin bir gece Kırşehir'de misafir edildiğini anlatan Ekicioğlu, "Biz de bugün Kırşehirliler olarak, milli mücadeleyi başarıya ulaştırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, bize uygarlığın kapılarını açan Anadolu aydınlanmasının öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'ü 101 yıl önce Kılıçlı Köprüsü'nde bağrına basan Kırşehir gençliğinin kararlı duruşunun onurunu yaşıyoruz. Atatürk'ü bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneğinin anı defterine yazdığı metin okunarak, Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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