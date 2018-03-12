Atatürk'ün Dinar'a gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Dinar Belediyesi tarafından temsili bir yürüyüş düzenlendi.

Dinar Tren Gar Şefliği önünden hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Büstü'ne kadar devam eden yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, programda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkla iç içe olabileceği ve onlarla fikir alışverişinde bulunabileceği belediye, vilayet, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Türk Ocağı gibi yerleri ziyarete büyük önem verdiğini söyledi.

Acar, Atatürk'ün ziyaretlerinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi düşündüğü inkılaplarla halkı bilgilendirdiğini belirterek, "Atatürk'ü karşılama heyetinde dönemin kaymakamı ve dönemin belediye reisi Şemsettin Bey (Şener) öncülüğünde tüm Dinarlılar bulunmaktadır. Atatürk ilçemizde ilk olarak şimdiki belediye iş merkezinin olduğu binaya yani o devrin belediye binasına gelir ve merdivenin başında Dinarlı vatandaşlarımıza kısa bir konuşma gerçekleştirir. Daha sonra belediye binasında kaymakam, belediye başkanı ve dönemin yetkili kimseleri ile görüşür. Yine Ulu caminin önündeki şadırvanın olduğu bölümde bulunan ve ilçenin tek salonu olan Türk Ocağı salonunda vatandaşlar ile bir araya gelmiştir. Burada nezaket sahibi Dinarlı büyüklerimiz Atasına ıhlamur ve pasta ikram etmiştir" ifadelerini kullandı.