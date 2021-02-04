Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende Denizli Valisi Ali Fuat Atik Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Zolan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye teşriflerinin 90. yılını o günkü aynı heyecan ve şuurla andıklarını belirtti.

Denizli'nin kurtuluş mücadelesindeki önemine değinen Zolan, "90 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Denizli'yi onurlandırmışlardır. O gün tabii ki coşkuyla, sevgiyle karşılanmış ve Denizli'mizde de bir gece konaklamıştır. Bugün Denizli'miz aynı heyecanı hissediyor. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ümüzün yanında olan, topraklarına düşman ayağı bastırmayan, her zaman yanında olan Denizli'mize kurucumuz Atatürk'ümüzün ziyareti çok önemliydi." dedi.

Gazi ve şehitleri anan Zolan, konuşmasını, "Bugün özgür ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, Kurtuluş Savaşı'mızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de minnet ve şükranla anmak ve onu her zaman kalbimizde yaşatmak da bizim görevimizdir." ifadeleriyle tamamladı.

Salgın tedbirleri kapsamında kısa tutulan törende belediye bandosu marş çaldı. Atatürk şiirinin okunmasının ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk'ün kenti ziyaretiyle ilgili fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Baro Başkanı Müjdat İlhan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu