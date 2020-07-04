Atatürk'ü canlandıracak oyuncu bakın kaç kilo verdi Koronavirüs salgını nedeniyle çekim tarihi ertelenen "Efendi Kaptan Kurtuluş Yolu" adlı sinema filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan Ümit Cem Şenol, önceki gün Nişantaşı City's de objektiflere takıldı

Snob Magazin'in haberine göre; Şenol, canlandıracağı Atatürk rolü için 8 kilo verdiğini söyledi. Heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, yakın zamanda sete çıkacaklarını açıkladı.





Kaynak: Snob Magazin