Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim
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Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim

09.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:14
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu'nun makamındaki Atatürk tablosu pencerenin önüne yerleştirildi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Uslu, "Kimi art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim" dedi.

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu, makam odasında yer alan Atatürk portresinin üzerine çekili duran stor perde nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Konuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu, makam odasının küçük olduğu için pratik bir çözüm bulduğunu belirterek "Makam odası yeterince büyük değil. Makam masam da pencerenin önüne denk gelince, ben de Atatürk tablosunu boş pencere çerçevelerinden birine yerleştirmeyi uygun buldum. Hiçbir art niyetim, başka maksadım yoktur ve olamaz da" ifadelerini kullandı.

Atatürk portesinin üzerindeki perde olay oldu! Uslu'dan eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü biri değilim

"ATATÜRK'ÜN ÜZERİNE NEDEN PERDE ÇEKEYİM?"

Açıklamasının devamında "Kimi art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim ben" diyen Uslu şöyle devam etti: "Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki? Art niyetli olsam, WhatsApp'taki profil fotolarımda da aynı görüntüyü paylaşmam. Oralarda aynı Atatürklü görüntüm var."

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Haber Yorumları (9)
TARAFSIZ: Atatürk ü sadece kendi değeri sananlar ayıp ediyor. burada düzenleme yapan işgüzarlık etmiş
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SALAKLAŞMAYIN: Arka taraf komple cam yapılmış. her yer cam olduğu için perde de yapılmış. makam masası oraya gelince portre asmak için yer olmadığından 2 camın arasına koymuşlar ve perde de orda kalmış. portre için özel perde yapılmamış yani
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KENTER: tabi canım
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