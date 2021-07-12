Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi" açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi" açıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Haberler | Kültür Sanat

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi" açıldı Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Sergiyi, insanların o geceyi bir kere daha hatırlamaları için açıyoruz" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kızılay...

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi" açıldı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Eraslan: "Sergiyi, insanların o geceyi bir kere daha hatırlamaları için açıyoruz"

ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, "Bu sergide de biz, buradan geçen tüm insanların o uğursuz geceyi bir kere daha hatırlamalarını demokrasilerine sahip çıkmalarının ne kadar önemli olduğunu onlara bir kere daha hatırlatmak amacıyla bir kere daha açıyoruz" dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Kurum personelinin de hazır bulunduğu sergi açılışında Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da demokrasi, istikbal ve istiklale kasteden hain darbe girişimini lanetlediğini, tarihe altın harflerle yazılacak kahramanlıkla bu ihanete dur diyen millete, canlarını feda eden şehitlere ve gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Bu tip faaliyetlerde yer almanın Atatürk Kültür Merkezi için bir onur ve değer olduğunu dile getiren Eraslan, Milletimiz ucu dışarıda olan bu hain emellere fırsat vermeyeceğini 15 Temmuz'da gösterdi. Büyük bir bedel ödendi. Din istismarcılığıyla gençlerin beynini yıkayarak kendi meclisini bombalatacak derecede körleştirilmiş beyinler eliyle bu memlekete ne kadar zarar verileceğini göstermiş oldu.

Bu sergide de biz, buradan geçen tüm insanların o uğursuz geceyi bir kere daha hatırlamalarını demokrasilerine sahip çıkmalarının ne kadar önemli olduğunu onlara bir kere daha hatırlatmak amacıyla bir kere daha açıyoruz" dedi.

Eraslan, konuşmasının devamında darbe girişiminin 5.Yılında demokrasimizin zafer kazanarak yoluna devam ettiğini, o günleri unutmamamız gerektiğini belgeleyen fotoğrafların yer aldığı serginin Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlandığını ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına ithaf edildiğini dile getirdi. Dr. Zeki Eraslan konuşmasında sergi salonunu tahsislerinden ve verdikleri katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Sergiye katılanlara Atatürk Kültür Merkezi'nin bastırdığı Halk Şairlerinin Dilinden 15 Temmuz Darbe Girişimi eseri ücretsiz dağıtılacak. Büyük boyutlu 56 adet 15 Temmuz konulu fotoğrafın ve resimlerin sinevizyon gösterisinin yer aldığı sergi, 12 Temmuz-14 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı '15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi' açıldı
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı '15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi' açıldı
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı '15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi' açıldı
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı '15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı "15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi" açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:09:06. #1.16#

title