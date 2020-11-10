Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'i çalınan sireni duyunca omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulunan hal işçisi Muhammet Ali Bardakçı (49), güvenlik kamerasınca görüntülendi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'i çalınan sireni duyunca omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulunan hal işçisi Muhammet Ali Bardakçı (49), güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeni Mahalle'de bulunan Kadirli Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan Muhammet Ali Bardakçı, sebze çuvallarını taşıdığı sırada, saat 09.05'te çalınan sirenleri duydu. Bardakçı, omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla, 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Bardakçı'nın saygı duruşunda bulunuşu, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bardakçı, o an yürümek için ayaklarının hareket etmediğini belirterek, "Müşterinin aracına sırtımdaki torbayı götürürken siren çaldı. O an Atamız için 2 dakika saygı duruşunda bulundum. Anlatılamaz bir duygu. Tüylerim diken diken oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN