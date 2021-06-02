Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden
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Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden

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Ayasofya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen emekli imam Mustafa Demirkan'a sahip çıkan Bilecik İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı öne sürülen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski imamı Mustafa Demirkan, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İktidar kanadı konuyla ilgili sessizliğini korurken dün parti grubunda yaptıkları konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli, Demirkan'ı sert sözlerle eleştirdi.

NE DEMİŞTİ?

Demirkan, Atatürk'e ithafen, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullanmıştı.

SAHİP ÇIKAN BİRİ VAR

İmam Mustafa Demirkıran'a destek ise Bilecik İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz'den geldi. Demirkan'a sahip çıkan Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri olan Mustafa Demirkan Hocaya, Allah'ın ayetini zikrettiği için en galiz ifadelerle saldıranlar, seviyelerini bir kez daha göstermişlerdir" dedi.

İşte Açıkgöz'ün o paylaşımı;

Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden
Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden
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