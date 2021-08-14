Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu
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Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu

Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e ait olduğunu belirtilerek satışa sunulacak olan bastonun, kayıtlarda olmaması nedeniyle, bastona el koydu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e ait olduğunu belirtilerek satışa sunulacak olan bastonun, kayıtlarda olmaması nedeniyle, bastona el koydu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e ait olduğu belirtilerek satışa sunulacağı açıklanan bastonun, kayıtlarda olmaması nedeniyle çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş'ın evinde yapılan arama sonrası bastona el konuldu. Ayrıca Kocabaş'a "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi. - İSTANBUL

Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu
Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu
Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu - Haberler
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