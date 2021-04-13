Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretlerinde online dönem

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde pandemi sürecinde yoğun bakımlarda yatmakta olan hastaların, hastane çalışanların ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması, salgın riskinin önüne geçilmesi amacıyla 'sosyal mesafeli görüntülü konuşma, hasta ziyareti' uygulaması başlatıldı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde pandemi sürecinde yoğun bakımlarda yatmakta olan hastaların, hastane çalışanların ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması, salgın riskinin önüne geçilmesi amacıyla 'sosyal mesafeli görüntülü konuşma, hasta ziyareti' uygulaması başlatıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve özellikle yoğun bakımlarda yatmakta olan hasta yakınları, hastalarının durumları hakkında bilgi almak ve hastalarını görmek istediklerini talep etmeleri üzerine, sosyal hizmetler birimi tarafından görüntülü hasta ziyareti uygulaması başlatıldı. Hasta ve hasta yakınları ise bu uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek hastane personeline teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı