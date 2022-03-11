SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Atatürk Arboretumu'nda kartpostallık kar manzaraları

Atatürk Arboretumu'nda hayran bırakan manzara havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken Atatürk Arboretumu'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu'nda da hayran bırakan görüntüler oluştu. Alan karla kaplanırken oluşan kartpostallık manzara ise dron ile havadan görüntülendi.