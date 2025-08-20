Atasözüne göre, ''devenin derisi'' hangisine ''yük olur''?

Atasözüne göre, ''devenin derisi'' hangisine ''yük olur''?
Güven Bana yarışması devenin derisi sorusu, hem eğlenceli hem düşündürücü yapısıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacılar, daha önce birbirini tanımadan geldikleri bu yarışmada, sadece bilgiyle değil, birlikte karar alma becerileriyle de sınanıyor.

Güven Bana yarışması devenin derisi sorusu gibi deyim ve atasözü odaklı sorular, yarışmaya kültürel bir zenginlik katıyor. Aynı zamanda yarışmacıların pratik zekâsını ve halk bilgisine olan hâkimiyetini ölçüyor. Peki, Atasözüne göre, 'devenin derisi' hangisine 'yük olur'? sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı...

ATASÖZÜNE GÖRE, 'DEVENİN DERİSİ' HANGİSİNE 'YÜK OLUR'?

A) Katır

B) Eşek

C) Deve

D) Kervancı

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

