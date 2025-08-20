Güven Bana yarışması devenin derisi sorusu gibi deyim ve atasözü odaklı sorular, yarışmaya kültürel bir zenginlik katıyor. Aynı zamanda yarışmacıların pratik zekâsını ve halk bilgisine olan hâkimiyetini ölçüyor. Peki, Atasözüne göre, 'devenin derisi' hangisine 'yük olur'? sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı...

ATASÖZÜNE GÖRE, 'DEVENİN DERİSİ' HANGİSİNE 'YÜK OLUR'?

A) Katır

B) Eşek

C) Deve

D) Kervancı

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.