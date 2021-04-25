ATAŞEHİR'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA NARGİLE KAFEYE BASKIN
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ATAŞEHİR'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA NARGİLE KAFEYE BASKIN

ATAŞEHİR'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA NARGİLE KAFEYE BASKIN
Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede  bulunanlara cezai işlem uygulandı.

Olay saat 00: 00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler  mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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