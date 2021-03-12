Ataşehir'de satırlı saldırgan bu kez de otel basıp çalışanları darbetti

Ataşehir'de, kardeşleriyle ortak olarak kirasını aldığı bir otele satırla baskın yapan şahıs, bu seferde otele gelerek çalışanları darbetti ve tehditler savurdu. Olayın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan otel personeli, "Biz bu problemi her hafta yaşıyoruz. Adam otele gelip darbediyor, gasp ediyor işletmeye çöküyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir'de bulunan bir otelde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suat Ç. isimli şahıs kardeşleriyle ortak olarak paylaştığı otel binasına ait kiranın sadece kendisine verilmesi gerektiğini öne sürerek geçtiğimiz haftalarda otel girişine gelip elindeki satırla tehditler savurmuştu.

OTELE GELİP ÇALIŞANLARI DARBETMEYE ÇALIŞTI

Satırlı saldırgan Suat Ç. dün akşam saatlerinde yeniden otomobiliyle otelin önüne gelerek bu sefer de çalışanları darbetmeye çalıştı. Otelin kapısını hakaretler ederek personele zorla açtıran Suat Ç., otel personeli olan bir kişiyi ise asansöre götürüp darbetmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"DARBEDİYOR, GASP EDİYOR, İŞLETMEYE ÇÖKÜYOR"

Olayın yaşandığı esnada durumu gören otel personeli Kemal Ş. "Biz bu problemi her hafta yaşıyoruz. Bu iş bu şekilde devam ederse hiç iyi olmayacak. Adam otele gelip darbediyor, gasp ediyor, işletmeye çöküyor. En son ki olayda aracıyla gelip önce arkadaşa çarptı. Araçtan inip arkadaşın ensesinden tutup, asansörün içerisine sokmaya çalıştı" dedi.

"BU OLAYIN SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden personel, "Birkaç defa elini beline götürdü. Silah veya başka bir şey mi vardı göremedik. Olay anında müşteriler otelden gitti. Herkes tedirgin oldu. Bu olayın artık sonuçlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MÜVEKKİLİM VE ÇALIŞANLARIN CAN SAĞLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ"

Konuya ilişkin konuşan Av. Asena Aksoy Baycan ise, "Maalesef aynı talihsiz olayı tekrar yaşadık. Bu sefer de çalışanlarımızı darbetti. Çok üzgünüz. Müvekkilim ve çalışanlarının can sağlığından endişeliyiz açıkçası. Otele alkol alarak gelen şahıs çalışanımızı darp etti. Emniyet güçlerimizin gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.