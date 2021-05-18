Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
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Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'de, sürücüsünün, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı lüks cip, çöp kamyonuna çarptı.

ATAŞEHİR'de, sürücüsünün, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı lüks cip, çöp kamyonuna çarptı. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği cipteki 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş denetimi yapan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polisleri, kontrol noktasından geçtiği sırada lüks cipin sürücüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kısa süre sonra cip, önünde ilerleyen çöp kamyonuna çarptı. Kazanın ardından cipteki 3 kişi indirildi. Yapılan aramalarda cipte uyuşturucu madde bulundu. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen araç sürücüsü Mert Ö.ve yanlarında bulunan Kenan O. ile Uğur A. gözaltına alındı. İşlem yapılmak üzere polis merkezine getirilen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR
Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇTIKLARI LÜKS CİPLE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTILAR - Haberler
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