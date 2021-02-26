Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
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Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim

26.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:00
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim

ATAŞEHİR'de çalıntı motosiklet ve ruhsatsız işyerlerine yönelik yapılan denitimlerde işletmeler tek tek kontrol edildi.

ATAŞEHİR'de çalıntı motosiklet ve ruhsatsız işyerlerine yönelik yapılan denitimlerde işletmeler tek tek kontrol edildi. Motosikletler üzerinde incelemeler yapılırken belgeleri eksik olan 6 tamirhaneye işlem yapıldı.

İstanbul genelinde yaşanan motosiklet hırsızlıklarına karşı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından motosiklet tamirhaneleri tek tek denetlendi. Motosikletlerin şasi numaraları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde hacizli olduğu belirlenen bir motosiklet çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na gönderilirken şasi numarasıyla ruhsatları eşleşmeyen çok sayıda motosiklete işlem yapıldı. Öte yandan belgeleri eksik olan 6 iş yerine işlem yapılırken 1 iş yeri de mühürlendi. Yapılan denetimler havadan da görüntülendi.  


- İstanbul
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim
Ataşehir'de polis motosiklet tamirhanelerine denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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