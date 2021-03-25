Ataşehir'de park halindeki araç alev alev yandı

Ataşehir'de park halindeki araç alev alev yandı.

Yangın, Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 TU 1746 plakalı Fiat Linea model araç aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Aracı kullanan Özcan İlhan, "Bir baktım duman yükseliyor dediler arabadan, koşa koşa geldim yangın tüpüyle söndürmeye, müdahale etmeye çalıştık ama birden alev aldı. İtfaiye çağırdık, hızlı bir şekilde itfaiye geldi söndürdü sağolsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı