Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

03.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 07:52
Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Ataşehir'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada 18 saat arayla ikinci kez yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA 

Ataşehir'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada 18 saat arayla ikinci kez yangın çıktı. 

Yangın, ilk olarak dün saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü. Bugün saat 06.50 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla fabrikanın çatısındaki alevlere müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri herhangi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin fabrika da soğutma çalışmaları sürüyor. 

 


Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı
Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 07:52:53. #1.16#
title