Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kafede oyun oynayan 26 kişiye para ceza kesildi

Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde 2 kafede oyun oynayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 26 kişiye 90 bin 194 lira para cezası kesildi.

Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde 2 kafede oyun oynayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 26 kişiye 90 bin 194 lira para cezası kesildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi ile Barbaros Mahallesi'nde Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve kapalı olması gereken saatlerde müşteri kabul ettikleri tespit edilen 2 kafede bulunan 26 kişiye toplam 90 bin 194 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan