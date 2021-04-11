Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kafede oyun oynayan 26 kişiye para ceza kesildi
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Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kafede oyun oynayan 26 kişiye para ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Ataşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kafede oyun oynayan 26 kişiye para ceza kesildi

Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde 2 kafede oyun oynayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 26 kişiye 90 bin 194 lira para cezası kesildi.

Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde 2 kafede oyun oynayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 26 kişiye 90 bin 194 lira para cezası kesildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi ile Barbaros Mahallesi'nde Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve kapalı olması gereken saatlerde müşteri kabul ettikleri tespit edilen 2 kafede bulunan 26 kişiye toplam 90 bin 194 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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