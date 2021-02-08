Ataşehir'de kısıtlamada polisleri gören çocukların kaçtığı anlar kamerada
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Ataşehir'de kısıtlamada polisleri gören çocukların kaçtığı anlar kamerada

08.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:03
Ataşehir'de kısıtlamada polisleri gören çocukların kaçtığı anlar kamerada

ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken çok sayıda kişinin parkta bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri parka geldi.

ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken çok sayıda kişinin parkta bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri parka geldi. Ekipleri gören çocukların polisten kaçtığı anlar kameralara yansıdı. 

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 80.yıl parkında çok sayıda vatandaşın bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Parka gelen ekipler vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Uyarılara rağmen tekrar parka gelen 8 kişiye 3 bin 480 liradan toplam 27 bin 840 lira ceza yazıldı. Polisleri gören çocukların parktan kaçtığı anlar kameralara yansıdı. 

(LAR)


- İstanbul
Ataşehir'de kısıtlamada polisleri gören çocukların kaçtığı anlar kamerada
Ataşehir'de kısıtlamada polisleri gören çocukların kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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