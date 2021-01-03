Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
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Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

03.01.2021 08:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 08:31
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

ATAŞEHİR'de bir hurdalıkta yabancı uyruklu kişilerin barakada yangın çıktı.

ATAŞEHİR'de bir hurdalıkta yabancı uyruklu kişilerin barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken hurdalığın çevresinde oturanlar panik yaşadı.

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Kireç Sokak üzerinde bulunan hurdalıktaki barakada 07.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre barakada kalan yabancı uyruklu kişilerin ısındığı elektrikli soba devrilerek yangına neden oldu. Çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre binalarda oturanlar panikle dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bir mahalle sakini  "Burası hurdacı olarak kullanılıyor. Evim burada, sabah kalktım. Arabam burada çekeyim dedim yangın çıkmış. Yangın içeride ısıtıcıdan çıkmış. Bu saate kadar yatmıyorlar. İçeride ısıtıcı varmış, o yere düşüyor" dedi.


Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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