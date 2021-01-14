Eski sevgilisini bağlayıp evi yakan şahsın görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakan şahsın görüntüleri ortaya çıktı

14.01.2021 20:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:34

Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe veren şahsın, yangından önce apartmana girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Ataşehir'de dün saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi, Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14. katında meydana gelen olayda, Emre Y. isimli şahıs eski sevgilisini Alev Ş'nin ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe vermişti. Genç kadın olaydan ufak yaralarla kurtulmuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emre Y'nin olay ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtları incelemesi sonucu Emre Y. isimli şahsın 13.38'de apartmana girdiği ve 16.48'de apartmandan çıktığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakan şahsın görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgilisini bağlayıp evi yakan şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Sergen Yalçın İsmail Kartal İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Şehir Hastanesi Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski sevgilisini bağlayıp evi yakan şahsın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 21:33:43. #1.14#
title