Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi - Haberler
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Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi

ATAŞEHİR'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş ederek müdahale etti.

ATAŞEHİR'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş ederek müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, cuma akşam saatlerinde Ferhatpaşa  Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,düğün sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri  tarafları ayırmaya çalıştı. Gruptakilerin  zorluk çıkarması üzerine polis birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı. Kavgada herhangi  bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi

Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi

Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi

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