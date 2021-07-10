Silivri'de ot yangını

Saat 13: 30 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Silivri, Çanta, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 13: 30 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Silivri, Çanta, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın diğer tarlalara ve civarda bulunan evlere sirayet etmeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre