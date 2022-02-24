Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
AA, Alptekin Soykan - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
Barbaros Mahallesi Tabya Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu tamamen yanan çatı katı ile büyük hasar oluşan üçüncü kattaki daire kullanılamaz hale geldi.