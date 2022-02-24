Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

AA, Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Barbaros Mahallesi Tabya Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu tamamen yanan çatı katı ile büyük hasar oluşan üçüncü kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title