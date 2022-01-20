ATAŞEHİR'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangından bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken binanın üst katlarındaki bazı kişiler kameralara el salladı. Çıkan yangın sebebiyle binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.