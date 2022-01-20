Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 5 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay 24.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeditepe Caddesi 4. Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin büyük bölümünü sardığı evde hasar oluştu.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.