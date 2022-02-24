Ataşehir Belediyesi birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Bültenler) - Sanatseverler, 23 Şubat Çarşamba akşamı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Şifa Niyetine" oyunuyla buluştu. Hissettiği şeylerin daima peşine düşmüş Altan Erkekli'nin yaşanmış hikâyeleri ve babasından duyup yıllarca söylediği, günümüze uyarlanmış türküleri seslendiren Veysel Diker'in performansı seyirciden tam not aldı.

Oyunda, sanat yolculuğuna yön veren ustalarla kesişme hikâyelerini paylaşan Erkekli, geçmişini sahneye taşıyor. Ve o anlarda oyun dev bir kadroya dönüşüyor. Seyirciler usta oyuncunun anlatımıyla kendilerini bu yaşanmış anıların içerisinde buluyor. "Bir gün ölürsem türkü söylerken ölmek isterim" diyen Diker ise sesiyle seyircileri bambaşka duygulara sürüklüyor.

Mesele İyi Bir Oyuncu Olmaktan Öte İyi Bir İnsan Olabilmek

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda beraber yol aldığı ve oyunda adı geçen arkadaşları Aslı Öngören, Nilbanu Engindeniz, Umut Karadağ ve Erkan Petekkaya'nın katıldığı sürpriz bir kutlama yapıldı. Eşi Ebru Erkekli, oğulları Efe ve Can da bu özel gecede Altan Erkekli'yi yalnız bırakmadı. Oyun sonunda sanatçı dostlarını karşısında gören usta oyuncu duygu dolu anlar yaşadı.

Sanatçılar ustalarına saygı ve sevgilerini şu sözlerle dile getirdi: "İyi bir oyuncu olmaktan daha da ötesi var. O da iyi bir insan olabilmek. İşte hocamız Erkekli'yle birlikte vakit geçirdiğimiz her an bize bunu gösterdi ve öğretti. İyi ki böyle değerli bir ustayı tanıdık ve onun hayatında yer edindik."

Beş yıldır aynı sahneyi paylaştığı oyuncu arkadaşı Veysel Diker ise şunları söyledi: "Altan Abi ile sahnede olmak camda yürümek gibi bir şey. İnsanı hassaslaştırıyor ve güzelleştiriyor. Altan Erkekli'ye yaptığım her şeyi çok değerli hissediyorum. İyi ki var."

Altan Erkekli: "Bu Yılın En Güzel Armağanıydı"

Yaşadığı anıları ustalıkla hikâyeye dönüştürerek seyirciye aktaran Erkekli, "İnsanın hayatındaki rutinler, hiç beklemediği bir anda sürprizlerle değişebilir. Oyunun finalinde benim serüvenim oluştu. Beni çok sevindiren bu özel ve anlamlı kutlamayı organize eden Ataşehir Belediyesi ailesine, tüm dostlarıma teşekkür ederim. Bana yılın en güzel armağanıydı" dedi.

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