Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de ailesine arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerekten evden ayrılan ve hemşireliğe ataması yapılan 23 yaşındaki genç, 5 gündür kayıplara karıştı.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine arkadaşlarımın gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Yiğit'e ulaşamayan ailesi, telaşa kapılıp çocuklarını aramaya başladı. Yiğit'in arkadaşlarına ve yakınlarına ulaşıp olumsuz haber alan aile, karakola giderek durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleriyle beraber etrafı arayan aile, geçen 5 günlük sürenin ardından çocuklarına ulaşamadı. Kayıp genç için afiş hazırlayan aile farklı bölgelere asarak arama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Yiğit'in Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduğu ve İstanbul'a atandığı öğrenildi. - DENİZLİ

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