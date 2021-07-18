Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın

Kayseri'nin Develi ilçesinde Dr. Fatma Anteplioğlu yeniden İlçe Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi. Verilen görevin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü binası girişine bırakılan "Çekemeyenler zil taksın" ve "Hayırlı olsun kraliçe" yazılı çelenkler dikkat çekti.

Sağlıkta hizmet sözleşmeleri yenilendi. Kayseri'de de bu kapsamda sağlık yöneticilerinin hizmet sözleşmeleri yenilenirken, bazı yerlerde görev değişiklikleri yaşanırken, kimi müdürlüklerde ise aynı isimlerle devam etme kararı alındı.

"ÇEKEMEYENLER ZİL TAKSIN"

Kayseri'nin Develi ilçesinde de Dr. Fatma Anteplioğlu yenide İlçe Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi. Anteplioğlu'nun atamasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün önüne 2 ilginç çelenk bırakıldı. "Çekemeyenler zil taksın" ve "Hayırlı olsun kraliçe" yazıları yer alan çelenklerin farkına varılmasının ardından çelenklerdeki yazılar söküldü.

RESMİ TATİLİ FIRSAT BİLMİŞLER

Çelenklerden ne ilçe sağlık müdürünün ne yakınlarının ne de kurum personelinin haberinin olmadığı belirtilirken çelenklerin 15 Temmuz'da yani resmi tatilin olduğu gün fırsat bilinerek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurum önüne bırakıldığı öğrenildi.