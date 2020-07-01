Atama kararları Resmi Gazete'de
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de
01.07.2020 05:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 05:04

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksü atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Selçuk Ünal, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başak Türkoğlu, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne Bülent Özcan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Kutluhan İçöz, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Cemal Çalık'ın ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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